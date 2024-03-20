Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар объявил об отставке

По его словам, причинами такого шага стали, как политические причины, так и личные.

«Переизбрание кабинета министров будет правильным шагом для будущего Ирландии», – подчеркнул он.

Варадкар также добавил, что после семи лет пребывания у власти больше не чувствует себя лучшим человеком для этой работы.

Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли премьера Ирландии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

