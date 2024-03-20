Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар объявил об отставке
Глава ирландского правительства Лео Варадкар во время пресс-конференции в Дублине объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра и лидера партии Fine Gael, сообщает RTE.
По его словам, причинами такого шага стали, как политические причины, так и личные.
«Переизбрание кабинета министров будет правильным шагом для будущего Ирландии», – подчеркнул он.
Варадкар также добавил, что после семи лет пребывания у власти больше не чувствует себя лучшим человеком для этой работы.
Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли премьера Ирландии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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