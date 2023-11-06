Власти Ирландии планируют отменить бесплатное проживание для украинских беженцев

Издание ссылается на премьер-министра страны Лео Варадкара, который указал на нехватку мест в объектах размещения украинцев.

В частности, власти Ирландии планируют отменить их бесплатное проживание, а также внести изменения в выплаты им социальных пособий".

«Необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев, чтобы у властей было больше времени для решения проблем с их размещением и других вопросов», - цитирует газета Варадкара.

Ранее Центр по приему беженцев с Украины в нидерландском Утрехте заявил, что достиг предела своей вместимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».