Премьер-министр Грузии исключил проведение внеочередных парламентских выборов
24 января 202514:10
Грузинской оппозиции следует подготовится к парламентским выборам, которые пройдут в Грузии в октябре 2028 года. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Отвечая на требования оппозиции о проведении внеочередных парламентских выборов, он также указал, что в октябре 2025 года состоятся местные выборы.
«Они могут попытать счастья и там. Это мой совет», - сказал политик.
Ранее в Батуми был избит лидер оппозиционной партии «За Грузию», экс-премьер страны Георгий Гахария, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru