Премьер-министр Грузии исключил проведение внеочередных парламентских выборов

Отвечая на требования оппозиции о проведении внеочередных парламентских выборов, он также указал, что в октябре 2025 года состоятся местные выборы.

«Они могут попытать счастья и там. Это мой совет», - сказал политик.

Ранее в Батуми был избит лидер оппозиционной партии «За Грузию», экс-премьер страны Георгий Гахария, сообщает RT.