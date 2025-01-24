Премьер-министр Грузии исключил проведение внеочередных парламентских выборов

Грузинской оппозиции следует подготовится к парламентским выборам, которые пройдут в Грузии в октябре 2028 года. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

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Отвечая на требования оппозиции о проведении внеочередных парламентских выборов, он также указал, что в октябре 2025 года состоятся местные выборы.

«Они могут попытать счастья и там. Это мой совет», - сказал политик.

Ранее в Батуми был избит лидер оппозиционной партии «За Грузию», экс-премьер страны Георгий Гахария, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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