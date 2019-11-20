Премьер-министр Эстонии поспорил с подчиненным из-за России

Хельми в своем интервью утверждает, что не верит в способность НАТО защитить Эстонию от России. В интервью финскому изданию Iltalehti эстонский министр заявил, что его стране необходим «план Б» для защиты от российской угрозы вместе с другими странами Прибалтики, так как "никто не знает, что будет дальше". Хельми заявил, что Россия всегда будет угрозой для Эстонии, вне зависимости от политического режима, хотя и добавил, что не думает, что Россия оккупирует его страну.

Однако премьер-министр Ратас в своем аккаунте Facebook заявил, что альянс гарантирует безопасность Эстонии и прекрасно работает как на военной, так и на политической арене по всему миру. Премьер проиллюстрировал свои слова примерами из встреч с лидерами стран, состоящих в НАТО, а также визитов в страны, где проходят военные миссии альянса.