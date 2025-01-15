Премьер-министр Дании заявила, что Гренландия решит о своей независимости сама

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что решение о независимости Гренландии должна принимать самостоятельно. Это было озвучено в ходе телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом.

В разговоре Фредериксен сослалась на недавние высказывания председателя кабинета Гренландии Мюте Эгеде, который подтвердил, что остров не продается.

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Помимо вопроса независимости, собеседники обсудили укрепление безопасности в Арктике. Фредериксен отметила готовность Дании взять на себя более активную роль в обеспечении безопасности региона.

7 января Дональд Трамп вновь предложил идею о включении Гренландии в состав США для усиления национальной безопасности. В 2019 году он уже высказывал предложение о покупке Гренландии, которое было отвергнуто как Данией, так и властями Гренландии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАГренландия

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