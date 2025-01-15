Премьер-министр Дании заявила, что Гренландия решит о своей независимости сама

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что решение о независимости Гренландии должна принимать самостоятельно. Это было озвучено в ходе телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом.

В разговоре Фредериксен сослалась на недавние высказывания председателя кабинета Гренландии Мюте Эгеде, который подтвердил, что остров не продается.