Премьер Гренландии заявил о признании глобальной роли России

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров осуждает действия России на Украине, но при этом признает ее значимую роль на международной арене, сообщает РИА Новости. По его словам, Гренландия продолжит четко выражать свою позицию по ситуации в Украине, однако не ставит под сомнение важность России в глобальных вопросах.

Отвечая на вопрос о возможном усилении сотрудничества с Россией, Эгеде отметил, что его страна не планирует менять свою позицию по этому вопросу.