Премьер Гренландии заявил о признании глобальной роли России
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров осуждает действия России на Украине, но при этом признает ее значимую роль на международной арене, сообщает РИА Новости. По его словам, Гренландия продолжит четко выражать свою позицию по ситуации в Украине, однако не ставит под сомнение важность России в глобальных вопросах.
Отвечая на вопрос о возможном усилении сотрудничества с Россией, Эгеде отметил, что его страна не планирует менять свою позицию по этому вопросу.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Гренландия должна стать частью США, подчеркивая стратегическое значение острова для национальной безопасности и защиты от угроз со стороны Китая и России.
В ответ на эти заявления Эгеде отметил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться, а также отверг угрозы применения военной силы для установления контроля над островом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru