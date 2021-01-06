Премьер-министр Армении ушёл на самоизоляцию
Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян заявила, что Никол Пашинян ушёл на самоизоляцию, сообщает RT.
Геворгян пояснила, что такое решение премьер-министр принял из-за эпидемиологической ситуации в стране. По её словам, в связи с этим Пашинян отсутствовал на литургии в честь Рождества Христова.
Ранее на самоизоляцию ушёл президент Армении Армен Саркисян, который сдал положительный тест на коронавирус.
По данным ВОЗ на 6 января, с начала пандемии в Армении зафиксировано 160 544 случая COVID-19, умерли 2 878 пациентов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,3 млн+24 217 / сут.
Умерли
59 951+445 / сут.
Выздоровели
2,7 млн+23 055 / сут.
- Минздрав Украины намерен отстранить госкомпанию от закупки вакцин от COVID-19
- В Аргентине начали расследование из-за сбоя при хранении «Спутника V»
- Стали известны самые популярные у фальшивомонетчиков купюры
- Более 50 человек задержали в Гонконге по подозрению в попытке подрыва власти
- Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился до минимума
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru