Премьер-министр Армении ушёл на самоизоляцию

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян заявила, что Никол Пашинян ушёл на самоизоляцию, сообщает RT.

Геворгян пояснила, что такое решение премьер-министр принял из-за эпидемиологической ситуации в стране. По её словам, в связи с этим Пашинян отсутствовал на литургии в честь Рождества Христова.

Ранее на самоизоляцию ушёл президент Армении Армен Саркисян, который сдал положительный тест на коронавирус.

По данным ВОЗ на 6 января, с начала пандемии в Армении зафиксировано 160 544 случая COVID-19, умерли 2 878 пациентов.

