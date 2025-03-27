Премьер Канады Карни объявил о смене курса в отношениях с США
Канада намерена пересмотреть свою экономическую политику на фоне протекционистских мер США, заявил премьер-министр Марк Карни. Он подчеркнул, что страна больше не может полагаться на торговые отношения с Вашингтоном в прежнем формате.
По словам Карни, власти уже начали формировать независимые цепочки поставок, включая автопром, где Канада планирует полностью обеспечить себя компонентами, сталью, алюминием и критически важными минералами.
Аналогичные стратегии разработают и в других секторах, пострадавших от тарифной политики президента США Дональда Трампа, отметил он.
Глава канадского правительства добавил, что Трамп предложил провести телефонные переговоры, чтобы обсудить меры по защите национальных экономик, передает «Радиоточка НСН».
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