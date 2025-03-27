Премьер Канады Карни объявил о смене курса в отношениях с США

Канада намерена пересмотреть свою экономическую политику на фоне протекционистских мер США, заявил премьер-министр Марк Карни. Он подчеркнул, что страна больше не может полагаться на торговые отношения с Вашингтоном в прежнем формате.

По словам Карни, власти уже начали формировать независимые цепочки поставок, включая автопром, где Канада планирует полностью обеспечить себя компонентами, сталью, алюминием и критически важными минералами.