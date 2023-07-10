Премьер Камбоджи назвал применение кассетных бомб на Украине опасностью «на сто лет»
Применение кассетных боеприпасов на Украине станет катастрофой для обычных жителей страны, считает премьер-министр Камбоджи Хун Сен. Об этом политик написал в Twitter.
Хун Сен напомнил об опыте Камбоджи, в которой США применяли подобные бомбы. Премьер назвал использование таких снарядов самой большой опасностью для украинцев «даже на сто лет», пишет «Свободная пресса».
«Из жалости к украинскому народу я призываю президента США как поставщика и президента Украины как получателя не использовать осколочные бомбы», — указал Хун Сен, подчеркнув, что настоящими жертвами этого станут украинцы.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета военной помощи намерены предоставить Украине кассетные боеприпасы, напоминает телеканал «360». Подобные снаряды запрещены во многих странах мира.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru