Премьер Камбоджи Хун Сен подал в отставку после 38 лет у власти
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен уходит в отставку и передает пост своему сыну. Об этом сообщает местный телеканал Dap News.
Его старший сын генерал Хун Манет может занять пост в течение месяца после национальных выборов.
На прошедшем в прошлое воскресенье голосовании Правящая народная партия Камбоджи одержала уверенную победу, получив 120 из 125 мест в парламенте страны.
После смерти премьер-министра Бахрейна Халифы ибн Салман Аль Халифы Хун Сен был рекордсменом среди действующих премьеров по продолжительности пребывания в должности.
Ранее он назвал применение кассетных бомб на Украине опасностью «на сто лет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru