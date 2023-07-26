Премьер Камбоджи Хун Сен подал в отставку после 38 лет у власти

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен уходит в отставку и передает пост своему сыну. Об этом сообщает местный телеканал Dap News.

Его старший сын генерал Хун Манет может занять пост в течение месяца после национальных выборов.

На прошедшем в прошлое воскресенье голосовании Правящая народная партия Камбоджи одержала уверенную победу, получив 120 из 125 мест в парламенте страны.

После смерти премьер-министра Бахрейна Халифы ибн Салман Аль Халифы Хун Сен был рекордсменом среди действующих премьеров по продолжительности пребывания в должности.

Ранее он назвал применение кассетных бомб на Украине опасностью «на сто лет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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