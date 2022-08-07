Премьер Израиля: Цели военной операции в секторе Газа достигнуты

Израильский премьер-министр Яир Лапид заявил о достижении целей военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает 13-й канал израильского телевидения.

СМИ: Перемирие в секторе Газа объявят в 20:00 7 августа

По словам Лапида, нет смысла продолжать кампанию, передает ТАСС.

Ранее,5 августа, армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» (запрещена в России) в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПалестинаВоенная ОперацияСектор ГазаИзраиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры