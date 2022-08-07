Премьер Израиля: Цели военной операции в секторе Газа достигнуты
7 августа 202219:00
Израильский премьер-министр Яир Лапид заявил о достижении целей военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает 13-й канал израильского телевидения.
По словам Лапида, нет смысла продолжать кампанию, передает ТАСС.
Ранее,5 августа, армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» (запрещена в России) в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, в израильском тылу введено чрезвычайное положение.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru