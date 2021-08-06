Премьер Израиля созвал совещание после обстрелов со стороны Ливана
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет созвал совещание в связи с ракетными обстрелами со стороны Ливана. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина, передает «Известия».
Отмечается, что совещание пройдет с министром обороны страны Бени Ганцем, начальником Генштаба Армии обороны Израиля Авивом Кохави и руководством системы безопасности.
Накануне стало известно о том, что на севере страны прозвучали сирены воздушной тревоги, которые предвещают ракетные атаки. В пресс-службе армии заявили, что это второй случай за последнюю неделю.
Ранее сообщалось, что три ракеты были выпущены из Ливана по территории Израиля. В сообщении пресс-службы израильской армии. говорится, что сирены ПВО прозвучали в населённых пунктах Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай, которые расположены около границы с Ливаном.
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