Премьер Израиля созвал совещание после обстрелов со стороны Ливана

Накануне стало известно о том, что на севере страны прозвучали сирены воздушной тревоги, которые предвещают ракетные атаки. В пресс-службе армии заявили, что это второй случай за последнюю неделю.

Ранее сообщалось, что три ракеты были выпущены из Ливана по территории Израиля. В сообщении пресс-службы израильской армии. говорится, что сирены ПВО прозвучали в населённых пунктах Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай, которые расположены около границы с Ливаном.

