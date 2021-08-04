Израиль ответил артобстрелом на ракетный удар с территории Ливана
Три ракеты были выпущены из Ливана по территории Израиля, сообщает пресс-служба израильской армии.
В сообщении говорится, что сирены ПВО прозвучали в населённых пунктах Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай, которые расположены около границы с Ливаном.
Израильские военные уточнили, что две ракеты упали на территории Израиля, одна границу не перелетела. В ответ территорию Ливана обстреляли артиллерийские подразделения.
Ранее сирийские системы ПВО уничтожили две ракеты, которые израильские истребители F-16 выпустили по объектам в провинции Дамаск, сообщает RT.
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