Премьер Италии: Зеленский примет участие в саммите G7
2 июня 202409:34
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран G7, который состоится 13-15 июня в Италии, сообщает агентство Nova со ссылкой на итальянского премьера Джорджу Мелони.
По ее словам, на встречу приглашены 15 стран и организаций, являющихся внешними партнерами объединения.
Ранее G7 и ЕС захотели ввести санкции против банков, использующих российский аналог SWIFT, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru