Премьер Италии: Зеленский примет участие в саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран G7, который состоится 13-15 июня в Италии, сообщает агентство Nova со ссылкой на итальянского премьера Джорджу Мелони.

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По ее словам, на встречу приглашены 15 стран и организаций, являющихся внешними партнерами объединения.

Ранее G7 и ЕС захотели ввести санкции против банков, использующих российский аналог SWIFT, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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