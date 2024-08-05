Премьер Ирака заявил, что предотвращение войны связано с Газой и Ливаном

Предотвращение масштабной войны на Ближнем Востоке связано с прекращением военной кампании Израиля в Секторе Газа и эскалации противостояния с Ливаном, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Ирака Мухаммеда Шиа Ас-Судани.

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Об этом он заявил, говоря по телефону с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

Глава американской дипломатии заявил, что Вашингтон рассчитывает на роль Ирака по урегулированию ситуации в регионе без эскалации со всех сторон.

Ранее три официальных лица Соединенных Штатов и Израиля не исключили, что Иран может нанести удар по Израилю 5 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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