Премьер Грузии сообщил о намерении вернуть Абхазию и Южную Осетию к 2030 году

По его словам, Тбилиси намерен вернуть Абхазию и Южную Осетию к 2030 году. Тогда же страна может стать членом Евросоюза, отметил политик.

«Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», - подчеркнул он.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила французского лидера Эммануэля Макрона избавить Кавказ от «советского и российского ига», передает «Радиоточка НСН».

