Премьер Грузии сообщил о намерении вернуть Абхазию и Южную Осетию к 2030 году
Власти Грузии намерены вести работу над тем, чтобы вернуть в состав страны Абхазию и Южную Осетию, написал на своей странице в соцсети X премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
По его словам, Тбилиси намерен вернуть Абхазию и Южную Осетию к 2030 году. Тогда же страна может стать членом Евросоюза, отметил политик.
«Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», - подчеркнул он.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила французского лидера Эммануэля Макрона избавить Кавказ от «советского и российского ига», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru