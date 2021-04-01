Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в организации провокации против Познера
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил партию экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в организации провокации в отношении тележурналиста Владимира Познера.
Накануне Познер со своими друзьями прибыл в Тбилиси, чтобы отметить день рождения. Однако из-за его визита были организованы протесты, протестующие заявили, что тележурналист должен покинуть страну в связи с тем, что он не признает территориальную целостность страны. Здание гостиницы, где остановились гости, протестующие закидали яйцами. В результате тележурналист вынужден был покинуть страну, передает RT.
«Цель Саакашвили - деструкция, саботаж, нанесение максимального ущерба нашей стране, повреждение международного имиджа страны. На этот раз вновь это было сделано тогда, когда наша страна частично открывается для туристов. И всем известно, насколько важен для нас туризм, тем более в такой ситуации»,- заявил Гарибашвили в ходе заседания правительства.
Премьер также считает, что форму протеста, которую избрали оппозиционеры, выходит за рамки цивилизованного поведения и грузинских стандартов.
Ранее сообщалось, что Владимир Познер оштрафован МВД Грузии за нарушении карантинных мер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru