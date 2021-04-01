Премьер Грузии обвинил партию Саакашвили в организации провокации против Познера

«Цель Саакашвили - деструкция, саботаж, нанесение максимального ущерба нашей стране, повреждение международного имиджа страны. На этот раз вновь это было сделано тогда, когда наша страна частично открывается для туристов. И всем известно, насколько важен для нас туризм, тем более в такой ситуации»,- заявил Гарибашвили в ходе заседания правительства.

Премьер также считает, что форму протеста, которую избрали оппозиционеры, выходит за рамки цивилизованного поведения и грузинских стандартов.

Ранее сообщалось, что Владимир Познер оштрафован МВД Грузии за нарушении карантинных мер.



