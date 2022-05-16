Глава МВД Латвии Мария Голубева решила подать в отставку
Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева заявила, что приняла решение покинуть свой пост, сообщает ТАСС.
Она пояснила, что от поддержки её пребывания во главе министерства планирует отказаться глава коалиционного правительства страны.
«Мне известно, что премьер-министр Кришьянис Кариньш подчинился давлению и намерен отказаться от поддержки моего пребывания на посту министра внутренних дел", - подчеркнула Голубева.
Увольнения Голубевой потребовали радикальные латвийские политики, в связи с ситуацией 9 и 10 мая, когда у памятника советским воинам в Парке Победы якобы было допущено скопление людей, поддерживающих Россию и спецоперацию ВС РФ на Украине.
Ранее парламент Латвии принял поправки, разрешающие снести памятник Освободителям Риги, сообщает «Свободная пресса».
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