Глава МВД Латвии Мария Голубева решила подать в отставку

Она пояснила, что от поддержки её пребывания во главе министерства планирует отказаться глава коалиционного правительства страны.

«Мне известно, что премьер-министр Кришьянис Кариньш подчинился давлению и намерен отказаться от поддержки моего пребывания на посту министра внутренних дел", - подчеркнула Голубева.

Увольнения Голубевой потребовали радикальные латвийские политики, в связи с ситуацией 9 и 10 мая, когда у памятника советским воинам в Парке Победы якобы было допущено скопление людей, поддерживающих Россию и спецоперацию ВС РФ на Украине.

Ранее парламент Латвии принял поправки, разрешающие снести памятник Освободителям Риги, сообщает «Свободная пресса».