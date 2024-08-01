Премьер Франции Атталь заявил о 68 кибератаках на страну с начала Олимпиады-2024
Франция с начала Олимпийских игр в Париже, которые стартовали 26 июля, подверглась уже 68 кибератакам, заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь. Об этом сообщило Agence France-Presse.
В материале уточняется, что все атаки были направлены на ресурсы олимпийских объектов, почти все из них удалось оперативно выявить и предотвратить, за исключением двух.
Ранее стало известно, что Франция завоевала уже 26 медалей (восемь золотых, десять серебряных и восемь бронзовых) и лидирует в медальном зачёте Игр, передает RT.
Церемония открытия Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Спортивные соревнования продлятся до 11 августа. Россияне и белорусы допущены до Игр в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, а всего на Олимпийских играх выступят 15 российских спортсменов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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