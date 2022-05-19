Премьер Финляндии заявила, что НАТО не разместит в стране базы или ядерное оружие

Вопрос размещения баз НАТО или ядерного оружия в Финляндии после ее вступления в Североатлантический альянс не обсуждается. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин в интервью Corriere della Sera.

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«Эта тема не обсуждается. И все зависит от наших национальных решений. Никто не навяжет нам базы или ядерное оружие, если мы этого не хотим. И мне не кажется, что есть заинтересованность [НАТО] размещать ядерное оружие или открывать свои базы в Финляндии», — подчеркнула Марин.

При этом финский премьер выразила надежду, что Хельсинки сохранит статус посредника в международных процессах.

Ранее Финляндия и Швеции подали официальные заявки на вступление в НАТО, напоминает РИА ФАН. Однако против членства этих стран выступает Турция; кроме того, заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО хочет Хорватия, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Военные БазыЯдерное ОружиеНАТОФинляндия
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