Премьер Финляндии заявила, что НАТО не разместит в стране базы или ядерное оружие

«Эта тема не обсуждается. И все зависит от наших национальных решений. Никто не навяжет нам базы или ядерное оружие, если мы этого не хотим. И мне не кажется, что есть заинтересованность [НАТО] размещать ядерное оружие или открывать свои базы в Финляндии», — подчеркнула Марин.

При этом финский премьер выразила надежду, что Хельсинки сохранит статус посредника в международных процессах.

Ранее Финляндия и Швеции подали официальные заявки на вступление в НАТО, напоминает РИА ФАН. Однако против членства этих стран выступает Турция; кроме того, заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО хочет Хорватия, отмечает Ura.ru.

