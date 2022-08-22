Премьер Финляндии Марин сдала отрицательный тест на наркотики

Взятый у премьер-министра Финляндии Санны Марин тест на наркотики оказался отрицательным, сообщает пресс-служба финского кабмина.

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В сообщении говорится, что более подробную информацию, в том числе о пробах и способе проведения теста, можно получить в канцелярии премьер-министра.

В кабмине Финляндии добавили, что Марин оплатила тест из собственного кошелька.

Ранее в сети появалось видео с вечеринки с участием Марин, сообщает RT. По словам финского премьера, свободное от работы время она проводит с друзьями, но не употребляет при этом «ничего, кроме алкоголя».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НаркотикиТестФинляндияПремьер-министр
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