Премьер Финляндии Марин сдала отрицательный тест на наркотики
Взятый у премьер-министра Финляндии Санны Марин тест на наркотики оказался отрицательным, сообщает пресс-служба финского кабмина.
В сообщении говорится, что более подробную информацию, в том числе о пробах и способе проведения теста, можно получить в канцелярии премьер-министра.
В кабмине Финляндии добавили, что Марин оплатила тест из собственного кошелька.
Ранее в сети появалось видео с вечеринки с участием Марин, сообщает RT. По словам финского премьера, свободное от работы время она проводит с друзьями, но не употребляет при этом «ничего, кроме алкоголя».
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