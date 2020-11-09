Премьер Армении заявил о продолжении боёв за город Шуши

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики продолжает бои за свой второй по величине город Шуши. Такое утверждение обнародовал через социальные сети глава правительства Армении Никол Пашинян. Другие подробности он не привёл, ограничившись одной фразой.

При этом ранее в самой НКР признали потерю этого стратегически важного населённого пункта. «Сегодня, к сожалению, приходится признаваться в неудачах, которые все еще сопровождают нас, город Шуши полностью вышел из-под контроля», – заявил пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

Он также констатировал, что после этого поражения под угрозой оказалась и столица НКР. По словам Погосяна, боевые подразделения Азербайджана придвинулись совсем близко к Степанакерту.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об установлении контроля над Шуши ещё накануне.

