Премьер Армении провёл заседание совета безопасности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание совбеза страны, сообщает пресс-служба правительства.
Совет обсудил ситуацию на линии соприкосновения и дальнейшие действия вооружённых сил страны в условиях обострения конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. По данным пресс-службы кабмина, в заседании совбеза участвовали президент страны и председатель парламента. Подробности обсуждений не сообщаются.
Ранее ситуация в Нагорном Карабахе стала предметом телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова с руководителями министерств иностранных дел Армении и Азербайджана. Лавров призвал к прекращению огня и началу переговоров сторон конфликта, а также сообщил о готовности Москвы предоставить главам республик площадку для переговоров.
Конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. Азербайджан сообщил об обстреле армянскими ВС населённых пунктов на линии соприкосновения. В то же время Армения заявила о наступлении азербайджанских войск в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили об обстрелах мирного населения, ввели военное положение в объявили всеобщую мобилизацию.
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