Премьер Армении провёл заседание совета безопасности

Ранее ситуация в Нагорном Карабахе стала предметом телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова с руководителями министерств иностранных дел Армении и Азербайджана. Лавров призвал к прекращению огня и началу переговоров сторон конфликта, а также сообщил о готовности Москвы предоставить главам республик площадку для переговоров.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. Азербайджан сообщил об обстреле армянскими ВС населённых пунктов на линии соприкосновения. В то же время Армения заявила о наступлении азербайджанских войск в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили об обстрелах мирного населения, ввели военное положение в объявили всеобщую мобилизацию.

