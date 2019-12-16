Предвыборная палочная борьба в Белоруссии
Политолог в беседе с НСН объяснил решительный настрой белорусского лидера против «палочно-галочной» системы.
Наказывать чиновников и силовиков за «палочно-галочную» систему потребовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на совещании по вопросам применения мер административной ответственности.
Политолог Александр Зимовский в беседе с НСН объяснил решительный настрой белорусского лидера.
«В Беларуси скоро выборы. Поэтому белорусы еще много всего услышат удивительного, «радостного» и не прописанного в местных законах. Что до сегодняшнего всплеска борьбы с «палочной» системой, то воду в этой дырявой ступе толкут довольно давно. Только что, в августе Лукашенко проводил аналогичное совещание и тоже требовал отменить палочную систему, «каленым железом выжечь», я цитирую. Чиновники не испугались, видимо, решили, что очередная кампанейщина. И вот сегодня кто-то из лукашенкиных «пярщиков» достал, да и сунул руководителю республики всё те же пожелтевшие конспекты. Вместо «выжечь» написали «сажать». Сейчас местечковые эксперты ломают головы: это повысили градус борьбы, или понизили?
Есть, конечно, некоторый тренд на эскалацию – чем ближе выборы, тем громче фразы. Толку от этого немного, в Беларуси 70 ведомств, которые имеют административные полномочия «палки ставить», их кормовая база стремительно сужается, а едоки-то всё равно хотят кушать. Поэтому всю «борьбу» с палками Лукашенко отложил до лета. Летом выборы, не до палок будет белорусам. Да и вообще, по схожему поводу один популярный булгаковский персонаж давно сказал: «Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку!», и далее по тексту», - привёл хрестоматийный пример Александр Зимовский.
По словам эксперта, на самом деле в Белоруссии волнуются совсем из-за других проблем.
«С началом следующего, 2020 года, то есть уже через две недели в Белоруссии будут повышены, в среднем, на 10% все штрафные платежи и все неналоговые изъятия, которые белорусский народ называет просто поборами. Только что бензин в очередной раз подорожал. Ожидается очередной скачок цен на услуги ЖКХ, электроэнергию, воду и разные виды энергии для бытовых потребителей. Местные медиа всё чаще в открытую пишут о том, что в Беларуси продукты питания дороже, чем в России. Мало хлеба – больше зрелищ. Звон кандальный перед физиономиями местных чиновников должен согреть души белорусских избирателей, так считают тутошние «имичьмейкеры». Вот Лукашенко и погрозил плохим боярам перед Новым годом, народ, хоть и безмолвствуя, но порадовался, теплее на душе стало. На самом-то деле проблема не стоит выеденного яйца, извините за трюизм. Достаточно все эти штрафы и административные взыскания передать в ведение судейских. Объявили тебе штраф, приходишь в суд с адвокатом, деятеля этого, который штраф выписал, тоже в суд, а там уж как пойдёт. Правовая культурка и всё такое. Глядишь, поубавится желающих палки ставить», - заключил Зимовский.
Ранее политолог в эфире НСН отметил усиление патрулирования минских улиц представителями правопорядка.
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