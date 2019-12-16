Предвыборная палочная борьба в Белоруссии

Наказывать чиновников и силовиков за «палочно-галочную» систему потребовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на совещании по вопросам применения мер административной ответственности.



Политолог Александр Зимовский в беседе с НСН объяснил решительный настрой белорусского лидера.

«В Беларуси скоро выборы. Поэтому белорусы еще много всего услышат удивительного, «радостного» и не прописанного в местных законах. Что до сегодняшнего всплеска борьбы с «палочной» системой, то воду в этой дырявой ступе толкут довольно давно. Только что, в августе Лукашенко проводил аналогичное совещание и тоже требовал отменить палочную систему, «каленым железом выжечь», я цитирую. Чиновники не испугались, видимо, решили, что очередная кампанейщина. И вот сегодня кто-то из лукашенкиных «пярщиков» достал, да и сунул руководителю республики всё те же пожелтевшие конспекты. Вместо «выжечь» написали «сажать». Сейчас местечковые эксперты ломают головы: это повысили градус борьбы, или понизили?

Есть, конечно, некоторый тренд на эскалацию – чем ближе выборы, тем громче фразы. Толку от этого немного, в Беларуси 70 ведомств, которые имеют административные полномочия «палки ставить», их кормовая база стремительно сужается, а едоки-то всё равно хотят кушать. Поэтому всю «борьбу» с палками Лукашенко отложил до лета. Летом выборы, не до палок будет белорусам. Да и вообще, по схожему поводу один популярный булгаковский персонаж давно сказал: «Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку!», и далее по тексту», - привёл хрестоматийный пример Александр Зимовский.

