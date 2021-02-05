Предводителя «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» арестовали

Руководитель группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» [запрещенная в РФ террористическая организация — НСН] Халид Батарфи был арестован еще в октябре в Йемене. Об этом свидетельствует представленный группой мониторинга Совбеза ООН доклад.

Отмечается, что Батарфи был арестован в городе Эль-Гайда в провинции Эль-Махра. В ходе той же операции был убит заместитель главаря группировки Саад Атеф.

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Госдепартамент США в 2018 году объявил о вознаграждении до 10 миллионов долларов за предоставление информации о месте нахождения Батарфи.



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ФОТО: pxhere.com
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