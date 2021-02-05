Предводителя «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» арестовали
Руководитель группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» [запрещенная в РФ террористическая организация — НСН] Халид Батарфи был арестован еще в октябре в Йемене. Об этом свидетельствует представленный группой мониторинга Совбеза ООН доклад.
Отмечается, что Батарфи был арестован в городе Эль-Гайда в провинции Эль-Махра. В ходе той же операции был убит заместитель главаря группировки Саад Атеф.
Госдепартамент США в 2018 году объявил о вознаграждении до 10 миллионов долларов за предоставление информации о месте нахождения Батарфи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru