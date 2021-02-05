Предводителя «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» арестовали

Руководитель группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» [запрещенная в РФ террористическая организация — НСН] Халид Батарфи был арестован еще в октябре в Йемене. Об этом свидетельствует представленный группой мониторинга Совбеза ООН доклад.

Отмечается, что Батарфи был арестован в городе Эль-Гайда в провинции Эль-Махра. В ходе той же операции был убит заместитель главаря группировки Саад Атеф.