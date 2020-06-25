Американцы убили лидера сирийской «Аль-Каиды» секретной ракетой

Фактический лидер сирийского филиала запрещённой в РФ террористической группировки «Аль-Каида» иорданец Халед Арури был убит во время спецоперации США в провинции Идлиб. О гибели террориста сообщила сама группировка.

По информации The New York Times, для ликвидации Арури американцы использовали ракету секретной разработки, созданную таким образом, чтобы при её применении минимизировать жертвы среди населения.

Утверждается, что это модификация ракеты класса «воздух-поверхность» Hellfire с кинетическими поражающими элементами без взрывчатки. Вместо взрыва высокоскоростной снаряд поражает цель своей металлической массой, а за несколько секунд до удара внутри снаряда раскрываются шесть длинных лезвий, которое разрезают всё на своём пути. Ракету запустили с беспилотника.

