Лондон не исключил изъятие замороженных российских активов

Выступая в Палате лордов, он указал, что в будущем, после использования доходов от реинвестирования активов РФ, возможна их конфискация в пользу Украины.

«Вполне может настать время, когда Россия будет платить или должна будет выплатить Украине репарации... в этой ситуации находящиеся у нас активы могут сыграть очень важную роль», - заключил Кэмерон.

Ранее Совет Евросоюза объявил об утверждении решения об использовании доходов от замороженных российских активов для военной поддержки и восстановления Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

