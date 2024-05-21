Лондон не исключил изъятие замороженных российских активов
Страны «Большой семёрки» (G7) не исключают применение дальнейших мер по отношению к замороженным российским активам. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.
Выступая в Палате лордов, он указал, что в будущем, после использования доходов от реинвестирования активов РФ, возможна их конфискация в пользу Украины.
«Вполне может настать время, когда Россия будет платить или должна будет выплатить Украине репарации... в этой ситуации находящиеся у нас активы могут сыграть очень важную роль», - заключил Кэмерон.
Ранее Совет Евросоюза объявил об утверждении решения об использовании доходов от замороженных российских активов для военной поддержки и восстановления Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru