Представители Торгово-промышленной палаты Афганистана посетят ПМЭФ
14 июня 202209:59
Делегация Торгово-промышленной палаты Афганистана поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru