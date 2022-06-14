Представители Торгово-промышленной палаты Афганистана посетят ПМЭФ

Делегация Торгово-промышленной палаты Афганистана поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Токаев примет участие в ПМЭФ

«Будет делегация ТПП Афганистана», — цитирует дипломата ТАСС.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня, напоминает Ura.ru. Пленарное заседание юбилейного 25-го форума состоится 17 июня, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/forumspbru
ТЕГИ:АфганистанМИД РФПМЭФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры