Представители оппозиции в Абхазии взяли под контроль здание парламента

По словам корреспондента агентства, был разгромлен зал заседаний, в окнах некоторых кабинетов выбиты стёкла.

Отмечается, что находившиеся внутри силовики стали покидать здание, а также территорию рядом с парламентом.

Протесты в Сухуме начались 11 ноября, после задержания активистов, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Запланированное на 15 ноября рассмотрение инвестсоглашения в итоге было перенесено, однако противники договора с РФ потребовали отклонить ратификацию «здесь и сейчас», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

