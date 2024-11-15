Представители оппозиции в Абхазии взяли под контроль здание парламента
Представители оппозиции в Абхазии взяли под контроль здание парламента в Сухуме. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам корреспондента агентства, был разгромлен зал заседаний, в окнах некоторых кабинетов выбиты стёкла.
Отмечается, что находившиеся внутри силовики стали покидать здание, а также территорию рядом с парламентом.
Протесты в Сухуме начались 11 ноября, после задержания активистов, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
Запланированное на 15 ноября рассмотрение инвестсоглашения в итоге было перенесено, однако противники договора с РФ потребовали отклонить ратификацию «здесь и сейчас», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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