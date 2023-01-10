Представитель талибов опроверг информацию о закрытии в Афганистане салонов красоты

«Это неправда, соответствующие власти опровергают это утверждение», - указал он.

Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники заявил, что талибы распорядились закрыть в Афганистане салоны красоты для женщин, а также запретили девушкам работать в торговых центрах.

В августе 2021 года радикалы объявили об установлении контроля над всей территорией республики, а позже создали новое правительство Афганистана, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

