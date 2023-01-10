Представитель талибов опроверг информацию о закрытии в Афганистане салонов красоты
Глава политического офиса талибов в Дохе Мохаммад Сохаил Шахин назвал несоотвествующей действительности ифнормацию о том, что руководство запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» якобы решило закрыть в Афганистане салоны красоты для женщин, сообщает ТАСС.
«Это неправда, соответствующие власти опровергают это утверждение», - указал он.
Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники заявил, что талибы распорядились закрыть в Афганистане салоны красоты для женщин, а также запретили девушкам работать в торговых центрах.
В августе 2021 года радикалы объявили об установлении контроля над всей территорией республики, а позже создали новое правительство Афганистана, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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