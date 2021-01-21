Представитель Тайваня впервые за 42 года был на инаугурации президента США

Эксперты полагают, что такой приветственный жест может говорить о стремлении новой американской администрации продолжать курс на поддержание тесных и дружественных отношений с Тайбэем, передает ТАСС.

Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установил их с КНР, признавая политику «одного Китая». Однако в последнее время на фоне обострения отношений с Пекином из-за Гонконга Белый дом усилил контакты и обмены с Тайванем.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов спрогнозировал отношения США и РФ при Байдане, передает РИА ФАН.







