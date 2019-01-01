Представитель Платини раскрыл подробности допроса экс-главы УЕФА

Мишель Платини дал показания по выбору места проведения чемпионата Европы 2016 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя бывшего главы Союза европейских футбольных ассоциаций Жана-Кристофа Алькье.

Он отметил, что Мишель Платини ведет себя спокойно и отвечает на все вопросы. Они, в том числе, «касаются процесса выбора Евро-2016, по которому он предоставил полезные объяснения».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Мишель Платини был арестован по коррупционному делу, связанному с выбором страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года.

В свою очередь, почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с НСН опроверг информацию о коррупции в Союзе европейских футбольных ассоциаций. По его словам, на сегодняшний день ее присутствие в УЕФА просто невозможно.

Кроме того, Колосков предположил, что обвинения, выдвинутые в адрес бывшего президента УЕФА Мишеля Платини неслучайны. Почетный президент РФС напомнил, что именно в этом году заканчивается срок его дисквалификации по делу Международной федерации футбола.

Напомним, Мишель Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год. В конце 2015-го бывший футболист сборной Франции был отстранен от должности вице-президента Международная федерация футбола (ФИФА) на восемь лет.



