Представитель Пентагона Райдер заявил, что США не стремятся к конфликту с РФ

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ответ на предупреждение МИД РФ о возможных серьезных последствиях поддержки Украины заявил, что США не стремятся к войне с Россией, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что не понимает смысла таких предупреждений и подчеркнул, что США не находятся в состоянии войны с Россией и не ищут конфликтов с ней.