Представитель Пентагона Райдер заявил, что США не стремятся к конфликту с РФ

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ответ на предупреждение МИД РФ о возможных серьезных последствиях поддержки Украины заявил, что США не стремятся к войне с Россией, сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что не понимает смысла таких предупреждений и подчеркнул, что США не находятся в состоянии войны с Россией и не ищут конфликтов с ней.

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Райдер добавил, что поддержка Украины со стороны США направлена на помощь демократическому государству в его праве на самооборону.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее сообщил журналистам, что США ведут все более провокационную политику в отношении Украины. Он предупредил, что последствия для Вашингтона могут стать значительно более серьезными, чем те, которые наблюдаются на текущий момент, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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