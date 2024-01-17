Представитель ООН посмеялась над «вечным кризисом» в Аргентине
Глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан пошутила по поводу высокой инфляции в Аргентине. Ее выступление транслировалось на сайте Всемирного экономического форума в Давосе.
В ходе дискуссии о проблемах в мировой экономике Гринспан заявила, что ни один кризис не длится вечно.
«Ну разве что в Аргентине», - сказала представительница ООН и громко рассмеялась.
Гринспан объяснили, что через 15 минут должен выступать новый президент Аргентины Хавьер Милей. Отсмеявшись, чиновница признала, что это была плохая шутка.
Аргентина входит в число стран с наиболее высокой инфляцией. По результатам 2023 года цены в стране выросли в среднем на 211%, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru