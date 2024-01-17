Представитель ООН посмеялась над «вечным кризисом» в Аргентине

В ходе дискуссии о проблемах в мировой экономике Гринспан заявила, что ни один кризис не длится вечно.

«Ну разве что в Аргентине», - сказала представительница ООН и громко рассмеялась.

Гринспан объяснили, что через 15 минут должен выступать новый президент Аргентины Хавьер Милей. Отсмеявшись, чиновница признала, что это была плохая шутка.

Аргентина входит в число стран с наиболее высокой инфляцией. По результатам 2023 года цены в стране выросли в среднем на 211%, напоминает «Радиоточка НСН».

