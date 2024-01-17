Представитель ООН посмеялась над «вечным кризисом» в Аргентине

Глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан пошутила по поводу высокой инфляции в Аргентине. Ее выступление транслировалось на сайте Всемирного экономического форума в Давосе.

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В ходе дискуссии о проблемах в мировой экономике Гринспан заявила, что ни один кризис не длится вечно.

«Ну разве что в Аргентине», - сказала представительница ООН и громко рассмеялась.

Гринспан объяснили, что через 15 минут должен выступать новый президент Аргентины Хавьер Милей. Отсмеявшись, чиновница признала, что это была плохая шутка.

Аргентина входит в число стран с наиболее высокой инфляцией. По результатам 2023 года цены в стране выросли в среднем на 211%, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Марина Плотникова
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