Представитель ЕС посетит Иран для обсуждения ядерной сделки

Политический директор внешнеполитической службы Евросоюза, заместитель генерального секретаря подразделения Энрике Мора посетит Иран для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

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«Направляюсь в Иран завтра для встречи с [главой иранской делегации на переговорах по ядерной сделке] Али Багери Кани. Работаем над заполнением последних пробелов венских переговоров по СВПД», — написал Мора на своей странице в Twitter.

Как отметил представитель ЕС, эти переговоры необходимо завершить, «многое поставлено на карту».

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция весной прошлого года начали переговоры с Ираном о восстановлении СВПД, подписанного в 2015 году для преодоления кризиса вокруг ядерной программы, в его первоначальном виде. Обсуждения должны были завершиться в феврале, однако потребовалось выработать ряд политических решений с иранской, американской и европейской сторон.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерная ПрограммаИранЕвросоюз
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