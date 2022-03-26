Представитель ЕС посетит Иран для обсуждения ядерной сделки
Политический директор внешнеполитической службы Евросоюза, заместитель генерального секретаря подразделения Энрике Мора посетит Иран для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.
«Направляюсь в Иран завтра для встречи с [главой иранской делегации на переговорах по ядерной сделке] Али Багери Кани. Работаем над заполнением последних пробелов венских переговоров по СВПД», — написал Мора на своей странице в Twitter.
Как отметил представитель ЕС, эти переговоры необходимо завершить, «многое поставлено на карту».
Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция весной прошлого года начали переговоры с Ираном о восстановлении СВПД, подписанного в 2015 году для преодоления кризиса вокруг ядерной программы, в его первоначальном виде. Обсуждения должны были завершиться в феврале, однако потребовалось выработать ряд политических решений с иранской, американской и европейской сторон.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу
- СМИ: Российские операторы предупредили о сбоях связи летом из-за дефицита оборудования
- В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19
- Песков: Прогресса по теме встречи Путина и Зеленского нет
- Россиянам разрешили использовать Facebook и Instagram в законных целях
- Лавров заявил, что никакой изоляции России нет
- Попова: Эпидемия COVID-19 в России не закончилась
- ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов
- Путин поручил до конца марта представить доклад по переводу расчетов за газ на рубли
- В Турции заявили об обнаружении еще одной мины в Черном море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru