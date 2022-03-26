Представитель ЕС посетит Иран для обсуждения ядерной сделки

«Направляюсь в Иран завтра для встречи с [главой иранской делегации на переговорах по ядерной сделке] Али Багери Кани. Работаем над заполнением последних пробелов венских переговоров по СВПД», — написал Мора на своей странице в Twitter.

Как отметил представитель ЕС, эти переговоры необходимо завершить, «многое поставлено на карту».

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция весной прошлого года начали переговоры с Ираном о восстановлении СВПД, подписанного в 2015 году для преодоления кризиса вокруг ядерной программы, в его первоначальном виде. Обсуждения должны были завершиться в феврале, однако потребовалось выработать ряд политических решений с иранской, американской и европейской сторон.

