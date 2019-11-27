Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
Представитель бизнесмена Олега Дерипаски опроверг сведения о лишении предпринимателя гражданства Кипра, сообщает ТАСС.
«Информация о лишении Олега Дерипаски гражданства Кипра не соответствует действительности», — цитирует его Ura.ru.
Ранее о том, что Олег Дерипaскa лишился грaждaнствa Кипрa сообщала кипрскaя гaзетa Politis. Кроме бизнесмена грaждaнствa Кипрa лишились его сын и дочь, a тaкже бывшие руководители Еврофинaнс Моснарбанка Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, которых в России объявили в междунaродный розыск из-зa обвинений в мошенничестве.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец рассказал в связи с этим в эфире НСН, что кипрские власти обязаны выполнять директиву Евросоюза об отмывании денег, но вряд ли станут проявлять при этом усердие.
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