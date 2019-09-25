Предал пост президента. Хиллари Клинтон приветствовала импичмент Трампа
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поддержала решение палаты представителей о запуске процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Политик отметила, что это из ряда вон выходящий случай, сообщает издание People.
«Я не пришла к этому решению быстро или легко, но это чрезвычайный случай», — цитирует RT Клинтон.
Клинтон пояснила, что Трамп пытался вовлечь украинского лидера Владимира Зеленского в заговор, чтобы ослабить бывшего вице-президента Джо Байдена. По мнению экс-госсекретаря, это очевидное нарушение, передает РЕН ТВ. Клинтон добавила, что президент США нарушил нацбезопасность страны и целостность выборов, а также предал должность президента.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН рассказал, чего пытаются добиться противники Трампа запуском расследования в рамках процедуры импичмента.
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