Правые партии в Европарламенте создают фракцию против антироссийских санкций
Правые партии Европы, в том числе немецкая «Альтернатива для Германии» (АдГ), ведут работу над созданием новой фракции в Европарламенте, сообщает Ura.ru.
Это подтвердил председатель венгерской правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи. По его словам, «скоро станет ясно, к чему мы пришли». Основной целью данной фракции является противодействие санкционной политике Евросоюза в отношении России.
Тороцкаи отметил, что инициатива отражает растущее недовольство определенной части политического спектра Европы текущей международной политикой ЕС и ее подходом к антироссийским санкциям.
Также стало известно, что во Франции представители партии «Национальное объединение», которую в парламенте возглавляла Марин Ле Пен, ведут переговоры с другими группами в Европарламенте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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