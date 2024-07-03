Правые партии в Европарламенте создают фракцию против антироссийских санкций

Это подтвердил председатель венгерской правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи. По его словам, «скоро станет ясно, к чему мы пришли». Основной целью данной фракции является противодействие санкционной политике Евросоюза в отношении России.

Тороцкаи отметил, что инициатива отражает растущее недовольство определенной части политического спектра Европы текущей международной политикой ЕС и ее подходом к антироссийским санкциям.

Также стало известно, что во Франции представители партии «Национальное объединение», которую в парламенте возглавляла Марин Ле Пен, ведут переговоры с другими группами в Европарламенте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

