Правящая партия победила на выборах в Канаде

Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо одерживает победу на внеочередных парламентских выборах в стране. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на предварительные данные избиркома.

На данный момент либералы побеждают в 157 из 338 округов с 31,8% голосов. Консервативная партия лидирует в 121 округе, однако она набрала 34,1% голосов (победила в округах с большим населением).