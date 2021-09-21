Правящая партия победила на выборах в Канаде
Правящая Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо одерживает победу на внеочередных парламентских выборах в стране. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на предварительные данные избиркома.
На данный момент либералы побеждают в 157 из 338 округов с 31,8% голосов. Консервативная партия лидирует в 121 округе, однако она набрала 34,1% голосов (победила в округах с большим населением).
В тройку лидеров также вошел Квебекский блок, победивший в 32 округах с 8,1%. Далее идут Новая демократическая партия (26, 17,6%) и «Зелёные» (два, 2,3%), передает RT.
Главный соперник Трюдо лидер Консервативной партии Эрин О'Тул уже признал поражение, он поздравил премьера с победой. Лидер победившей партии становится премьером. Для Трюдо это будет уже третий срок на посту главы правительства.
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