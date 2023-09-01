31 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась в Германии со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее партия заявила, что грузинский лидер Саломе Зурабишвили демонстрирует политическую предвзятость, склоняясь к радикальной оппозиции. Представители партии подчеркнули, что Зурабишвили на протяжении последних двух лет все чаще позволяет себе заявления, негативно воспринимаемые частью грузинской общественности, которая выразила нынешнему президенту страны поддержку на выборах 2018 года. В «Грузинской мечте», заявили, что надеялись на то, что Зурабишвили будет достойно справляться с обязанностями надпартийного президента. Однако, констатировали представители партии, президент Грузии выбрала другой путь, передает «Радиоточка НСН».

