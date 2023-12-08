Правящая династия ОАЭ стала богатейшей семьей в мире
Самой богатой семьей в мире стала правящая династия Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Аль Нахайян, пишет Bloomberg.
По данным агентства, состояние династии оценивается в $305 миллиардов. Нарастить капиталы семье помогла причастность к нефтяному сектору.
Второе место заняла семья основателя американской сети магазинов Walmart Сэма Уолтона. Его состояние в 2023 году превысило $250 миллиардов.
Замыкает тройку лидеров семья Эмерсов, владеющая люксовым брендом Hermes ($150,9 миллиарда).
Американский бизнесмен Илон Маск возглавил рейтинг из 500 богатейших людей мира по версии индекса миллиардеров Bloomberg, передает «Радиоточка НСН».
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