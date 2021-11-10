Правительство Японии подало в отставку

Правительство Японии в полном составе подало в отставку, сообщает Kyodo.

СМИ назвали имя будущего главы МИД Японии

Кабмин был сформирован 4 октября после избрания на пост премьер-министра Фумио Кисиды. Однако уже 14 октября нижнюю палату парламента распустили из-за истечения срока полномочий. Выборы нового состава состоялись 31 октября.

Новый парламент выберет премьер-министра страны, что станет формальностью, поскольку партия, которую представляет Кисида, набрала более половины голосов депутатов.

Как сообщалось, бывший министр обороны, науки и образования, сельского хозяйства Японии Ёсимаса Хаяси может возглавить Министерство иностранных дел страны.

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ТЕГИ:Япония
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