Правительство Японии подало в отставку
Правительство Японии в полном составе подало в отставку, сообщает Kyodo.
Кабмин был сформирован 4 октября после избрания на пост премьер-министра Фумио Кисиды. Однако уже 14 октября нижнюю палату парламента распустили из-за истечения срока полномочий. Выборы нового состава состоялись 31 октября.
Новый парламент выберет премьер-министра страны, что станет формальностью, поскольку партия, которую представляет Кисида, набрала более половины голосов депутатов.
Как сообщалось, бывший министр обороны, науки и образования, сельского хозяйства Японии Ёсимаса Хаяси может возглавить Министерство иностранных дел страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru