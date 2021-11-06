СМИ назвали имя будущего главы МИД Японии

Ранее возглавлявший МИД Тосимицу Мотэги был назначен генеральным секретарем Либерально-демократической партии. До формирования правительства обязанности главы МИД будет выполнять нынешний премьер Японии Фумио Кисида, который возглавлял внешнеполитическое ведомство в 2012-2017 годах.

Парламентские выборы состоялись в Японии 31 октября. Ожидается, что новый состав парламента соберется на специально созванную сессию 10 ноября, в этот же день может быть объявлен новый состав правительства.

