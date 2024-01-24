Правительство Венгрии поддержало вступление Швеции в НАТО
24 января 202416:13
Венгрия поддержала вступление Швеции в НАТО, сообщает агентство Reuters.
Премьер страны Виктор Орбан заявил, что Будапешт поддерживает членство Швеции в альянсе. Он призвал парламент проголосовать за присоединение страны и завершить ратификацию.
Накануне вечером парламент Турции одобрил заявку Швеции на членство в НАТО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru