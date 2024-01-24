Правительство Венгрии поддержало вступление Швеции в НАТО

Венгрия поддержала вступление Швеции в НАТО, сообщает агентство Reuters.

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Премьер страны Виктор Орбан заявил, что Будапешт поддерживает членство Швеции в альянсе. Он призвал парламент проголосовать за присоединение страны и завершить ратификацию.

Накануне вечером парламент Турции одобрил заявку Швеции на членство в НАТО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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