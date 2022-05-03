Правительство Мали денонсировало договоры в сфере обороны с Францией

Власти Мали сообщили о разрыве соглашения о сотрудничестве с Францией в сфере обороны. Об этом сообщает AFР.

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Правительство африканской республики осудило «вопиющие нарушения» национального суверенитета со стороны французских военных: нарушение Францией воздушного пространства Мали, принятые в одностороннем порядке решения Парижа о прекращении совместных операций и выводе войск, отмечает телеканал «360».

«Ввиду этих серьезных проблем, а также вопиющих нарушений национального суверенитета Мали правительство Республики Мали решило денонсировать договор о сотрудничестве в сфере обороны от 16 июля 2014 года», — указал представитель правительства Мали.

Париж проинформировали о решении, денонсация договора должна произойти через полгода после уведомления, отмечает РЕН ТВ. При этом немедленно будут разорваны соглашения, которые регулируют деятельность военных в рамках операций «Бархан» и «Такуба».

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:ДоговорМалиФранция
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