Правительство Киргизии второй раз за сутки назначило и.о. мэра столицы
Новым исполняющим обязанности мэра Бишкека назначен представитель правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов, сообщает пресс-служба правительства Киргизии. Ранее его предшественник Балбак Тулобаев подал в отставку менее чем через 24 часа после назначения из-за публикаций СМИ о причастности к уголовным делам и имущественным спорам.
Также глава кабмина Улукбек Марипов отменил назначение и.о. мэра Бишкека Эрмека Нургазиева, который подал в отставку через час после назначения из-за публикаций местных СМИ о том, что он является фигурантов нескольких уголовных дел.
Президент республики Садыр Жапаров назвал подобную кадровую политику недопустимой и отметил, что оконачательное решение о смене мэра должен сделать премьер-министр.
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