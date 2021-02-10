Правительство Киргизии второй раз за сутки назначило и.о. мэра столицы

Новым исполняющим обязанности мэра Бишкека назначен представитель правительства в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов, сообщает пресс-служба правительства Киргизии. Ранее его предшественник Балбак Тулобаев подал в отставку менее чем через 24 часа после назначения из-за публикаций СМИ о причастности к уголовным делам и имущественным спорам.

Также глава кабмина Улукбек Марипов отменил назначение и.о. мэра Бишкека Эрмека Нургазиева, который подал в отставку через час после назначения из-за публикаций местных СМИ о том, что он является фигурантов нескольких уголовных дел.