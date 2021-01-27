Бывший премьер Киргизии подозревается в незаконном обогащении

Экс-главу правительства Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева подозревают в незаконном обогащении, он задержан. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на киргизское агентство "24 kg".

Бывший премьер-министр подозревается в незаконном обогащении на крупнейшем в Киргизии золоторудном месторождении "Кумтор". По данным агентства, Абылгазиев был допрошен, затем ему вручили "уведомление о подозрении".



Абылгазиев был главой кабмина Киргизии с 2018 года. Он ушел в отставку 15 июня прошлого года.

