Бывший премьер Киргизии подозревается в незаконном обогащении

Экс-главу правительства Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева подозревают в незаконном обогащении, он задержан. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на киргизское агентство "24 kg".

Бывший премьер-министр подозревается в незаконном обогащении на крупнейшем в Киргизии золоторудном месторождении "Кумтор". По данным агентства, Абылгазиев был допрошен, затем ему вручили "уведомление о подозрении".

Абылгазиев был главой кабмина Киргизии с 2018 года. Он ушел в отставку 15 июня прошлого года.

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