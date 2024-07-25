По его словам, он может гарантировать это через «два, три или четыре месяца».

США хотят превратить Грузию во вторую Украину и открыть против России новый фронт, заявил ранее заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с НСН.

