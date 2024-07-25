Правительство Грузии: Откроется фронт конфликта с РФ в случае победы оппозиции
25 июля 202403:02
В Грузии откроется второй фронт военного противостояния с Москвой, если победу на выборах в парламент одержит оппозиция, сообщил в эфире телеканала «Рустави-2» глава правительства Ираклий Кобахидзе.
По его словам, он может гарантировать это через «два, три или четыре месяца».
США хотят превратить Грузию во вторую Украину и открыть против России новый фронт, заявил ранее заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru