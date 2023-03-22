Столичный завод вложил более 200 млн рублей в импортозамещающее производство труб

Московская производственная Группа «Полипластик» вложила свыше 200 млн рублей в импортозамещающее производство труб ПВХ-О. Продукция завода на 97% состоит из отечественных компонентов, она характеризуется высокой ударной прочностью, устойчивостью к царапинам, порезам и химически активным веществам. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, удобные условия для развития промышленного производства в столице способствует созданию новых производственных площадок, расширению уже имеющихся, а также увеличению вложений в разработки новой продукции. Овчинский добавил, что московские предприятия создают для москвичей рабочие места, улучшают российскую производственную инфраструктуру и обеспечивают технологический суверенитет России.

При минимальной толщине стенок такие трубопроводы максимально устойчивы к износу и к коррозии, также они обладают повышенной пропускной способностью. Изделия можно эксплуатировать при температурах от -40˚С до +80˚С, а срок службы такие труб — свыше 100 лет.

По словам директора по развитию проекта «ПВХ» Группы «Полипластик» Андрея Толмачева, новая продукция уникальна по своим характеристикам. Она позволит создавать напорные трубопроводы канализации, водоснабжения, систем орошения, противопожарного водоснабжения и технические трубопроводы. Старт производства имеет важное значение для российского промышленного сектора в целом и для сферы строительства инженерной инфраструктуры.

Выпуск новых изделий начался 21 марта на Новомосковском заводе полимерных труб. Планируется, что на двух новых линиях будет выпускаться свыше 500 км труб ежегодно. Длина каждой трубы — шесть метров, диаметр — 110-400 миллиметров.

