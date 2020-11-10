Правительство Дании назвало ошибкой требование уничтожить всех норок в стране
Глава министерства продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Могенс Йенсен в эфире телеканала TV2 назвал уничтожение не зараженных COVID-19 норок в стране ошибкой. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр назвал решение ошибочным и публично принял ответственность за действия своего ведомства. Как передает агентство, Йенсен отметил, что у правительства нет юридических возможностей требовать уничтожить норок на тех фермах, где не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19 среди животных.
НСН ранее писала, что власти Дании 4 ноября приняли решение уничтожить норок на всех зверофермах страны после того, как стало известно о передаче вируса от животных к людям. Об этом заявила премьер-министр Метте Фредериксен.
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